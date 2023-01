Open d’Australie: Brooksby a fait dérailler le métronome Ruud

Le joueur le mieux classé toujours en course se nomme désormais Stefanos Tsitsipas (4e) à l’Open d’Australie. Déjà amputé des No 1 (Carlos Alcaraz, forfait sur blessure) et No 2 mondiaux (Rafael Nadal, éliminé), le tableau masculin a perdu jeudi son troisième élément dans la hiérarchie ATP en la personne de Casper Ruud, qui n’avait jamais dépassé le stade des 8es de finale à Melbourne Park. Le double lauréat du Geneva Open et finaliste en Grand Chelem (Roland-Garros et US Open 2022) s’est perdu face au jeu atypique de l’Américain Jenson Brooksby (6-3 7-5 6-7 6-2 en 3h55). C’est la première fois depuis plus de vingt ans que les deux premières têtes de série ne sont pas au rendez-vous d’un 3e tour en Grand Chelem.