Recyclage des batteries – Broyer pour assurer un avenir durable

De plus en plus de personnes se tournent vers l’e-mobilité. Il s’agit d’une bonne nouvelle, car, abstraction faite des émissions produites lors de leur fabrication, les véhicules électriques représentent l’un des principaux leviers conduisant vers un avenir durable. Une chose est sûre: les objectifs climatiques formulés à Paris ne seront pas atteints avec des moteurs conventionnels.

Mais un nombre plus élevé de voitures électriques signifie aussi davantage de déchets électriques. Les batteries usagées, en particulier, sont de plus en plus problématiques. D’une part, parce qu’elles ne peuvent pas simplement être jetées, d’autre part parce que l’extraction du lithium qui les compose engendre des soucis sur le plan environnemental. Le recyclage des batteries électriques – ou de leurs matières premières – représente donc un enjeu de taille. Il est donc primordial de faire des efforts dans ce sens. En Allemagne, à Hilchenbach, une usine innovante a ainsi été mise en service: les batteries y sont broyées et les matières premières recyclées.