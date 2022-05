Bruce Springsteen reviendra mettre le feu à Zurich 

La superstar américaine, âgée de 72 ans, n’a plus donné de concert en Suisse depuis 2016.

Le rocker a donné son premier spectacle en Suisse en 1981, au Hallen­stadion de Zurich. Il est ensuite monté sur les scènes du Parc Saint-Jacques de Bâle, du Stade de Suisse à Berne et du Stade de Genève. En tout, la légende a donné dix concerts dans notre pays au cours de sa carrière. La dernière fois remonte à six ans, au Letzigrund, lieu de son retour tant attendu.

C’est à l’âge de 10 ans que le jeune Bruce, né en 1949, s’est découvert une passion pour le rock, ayant pour idoles Elvis Presley, les Rolling Stones et les Beatles. De cette fascination est né son désir d’avoir sa propre guitare, rêve qu’il a pu assouvir à l’âge de 13 ans. Aujourd’hui encore, l’instrument qui l’accompagne lors de ses tournées vaut son pesant d’or. En 2009, un fan avait déboursé 50’000 dollars pour être l’heureux propriétaire d’un instrument dédicacé.

Aujourd’hui âgé de 72 ans, il n’a pas seulement remporté 20 Grammy Awards, mais il a également reçu deux Golden Globes et le prix Kennedy Center Honors pour l’ensemble de son œuvre. En 1994, le chanteur a été gratifié d’un Oscar pour avoir écrit, composé et interprété la bande originale du film «Philadelphia». En 2016, il a reçu la Médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction qu’un simple mortel puisse recevoir aux États-Unis.