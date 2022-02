Bruce Willis a sa catégorie aux Razzie Awards

Cinéma : Bruce Willis a sa propre catégorie aux Razzie Awards

Huit films dans lesquels apparaît l’acteur sont en lice pour recevoir un anti-Oscar. Les organisateurs de la cérémonie ont donc créé une catégorie rien que pour lui.

Aucun de ces films, où Bruce Willis n’apparaît souvent que très brièvement, mais dont il participe activement à la promotion, n’a remporté plus de 20% d’avis positifs sur le site Rotten Tomatoes qui agrège les notes provenant de différentes sources. Rare performance, trois de ces films («American Siege», «Apex» et «Out of Death») affichent un score de 0% de la part des critiques.

La comédie musicale sur Diana nommée neuf fois

Le film ayant remporté lundi le plus grand nombre de nominations est la captation d’une comédie musicale consacrée à la princesse Diana et diffusée sur Netflix, étrillée par la critique. Le film est en lice dans neuf catégories, dont celle du pire long métrage. La comédie musicale elle-même n’est restée à l’affiche à Broadway que pour 33 représentations.

Jared Leto s’est aussi fait remarquer par les Razzies pour sa performance exubérante et son improbable accent italien dans «House of Gucci». Il est notamment sélectionné dans la catégorie du «pire couple à l’écran» sous le libellé «Jared Leto et AU CHOIX son visage en latex de 8 kg, ses fringues de geek ou son accent ridicule». Ces moqueries ne devraient pas empêcher l’acteur de figurer sur la liste des nominations pour l’Oscar du meilleur second rôle masculin qui seront dévoilées le 8 février 2022.