Brugg (AG): Un mégot mal éteint à l’origine de l’incendie d’un immeuble

Tout est parti d’un lancer de cigarette mal éteinte. Une tierce personne a signalé à la police cantonale argovienne qu’un incendie s’était déclaré sur un balcon au Hafernweg à Brugg jeudi, aux alentours de 15h45. Prenant de plus en plus d’ampleur, le feu s’est propagé aux autres étages du bâtiment et de la fumée s’échappait dans la cage d’escalier. Pendant que les pompiers intervenaient, les riverains ont commencé à évacuer l’immeuble.