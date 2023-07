Incendie à Genève: Bruit d’explosion: le toit d’un immeuble prend feu

lecteur reporter

L’alerte a été donnée mardi, peu avant 13h30, pour un incendie au 32, boulevard des Tranchées. Depuis, 25 pompiers œuvrent afin de maîtriser le feu, qui fait toujours rage. «L’immeuble est fortement touché. Il y a un risque au niveau de la structure elle-même», indique la centrale du Service d’incendie et de secours (SIS). Celle-ci précise que le bâtiment semble abriter «un hôtel particulier composé de plusieurs appartements». Pour l’heure, aucune information ne peut être communiquée quant à d’éventuels blessés.

De nombreuses personnes ont signalé un bruit d’explosion. «Tout d’un coup, j’ai vu une énorme fumée noire. On ne voyait plus rien. Sans parler de l’odeur. C’est une horreur, raconte une riveraine qui a alerté le SIS. On m’a dit que c’était le toit qui avait pris feu.»