Urbanisme: Bruit, restrictions du trafic: certaines entreprises fuient les villes

La ville de Berne a perdu 5% de ses emplois dans le secteur entre 2011 et 2019, selon des chiffres de l’Office fédéral de la statistique. Cinq organisations économiques bernoises s’en inquiètent et demandent aux autorités d’agir en attribuant davantage de zones dédiées exclusivement à ces activités à l’intérieur de la commune.

«Tendance générale»

La difficile cohabitation entre l’habitat et les activités commerciales, industrielles ou artisanales est un phénomène connu. «Je pense que c’est une tendance générale qu’on observe dans toutes les villes de Suisse», analyse Yves Bonard du service de l’urbanisme de la Ville de Lausanne. Il parle de «conflits d’usage» mettant une pression plus forte sur des activités qui sont source de nuisances. «Par le passé, ces zones étaient à part et elles sont toujours plus englobées dans les villes.»

Si le phénomène est aussi constaté à Lausanne, les conséquences ne sont pas aussi concrètes qu’à Berne, précise Yves Bonard. «Ces cinq dernières années, il y a un retournement dans l’approche et on tente de maintenir ces activités. L’idée est de garder ce tissu productif à l’intérieur des villes et non de les repousser en périphérie car cela génère des déplacements et une perte de savoir-faire.»