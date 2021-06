Neuchâtel : Brûlée à l’acide, elle est sûre que son agresseur n’est autre que son ex-copain

Finaliste de Miss Suisse francophone 2016, Laurie a été brûlée au 3ème degré dans le parking souterrain de son immeuble, en février dernier. La Neuchâteloise de 24 ans témoigne.

«Je l’ai tout de suite reconnu par sa corpulence, sa façon de bouger – même s’il n’a pas dit un mot et que je ne voyais presque plus rien: je me souviens avoir dit son prénom, en lui disant d’arrêter», confie l’ex-modèle. Car elle en est persuadée: celui qui a voulu la défigurer ne peut être que son ex-copain, un réfugié afghan de 19 ans domicilié dans la région, qu’elle avait fréquenté pendant quatre mois. S’il nie toujours les faits, cet apprenti installateur sanitaire reste l’unique suspect. La semaine suivant l’agression, son avocat indiquait à la presse dominicale que «des présomptions de culpabilité sérieuse existent» bel et bien à son endroit.