Brûlée par un café chez Dunkin' Donuts, elle touche 3 millions

Getty Images via AFP

Une franchise de Dunkin’ Donuts va devoir passer à la caisse. Golden Donuts LLC a accepté de verser la somme de 3 millions de dollars à une cliente qui avait porté plainte. En février 2021 près d’Atlanta (Géorgie), une femme âgée de 70 ans s’est gravement brûlée en voulant boire un café qu’elle avait commandé au drive-in. Selon la victime, le couvercle du gobelet n’avait pas été placé correctement et la boisson s’est renversée sur ses jambes.

La cliente a été brûlée au deuxième et au troisième degré au niveau des cuisses, de l’aine et du ventre. Elle a dû subir des greffes de peau «importantes». La victime a passé plusieurs semaines dans un hôpital de Géorgie et a dû dépenser 200’000 dollars en frais médicaux. «Notre cliente a dû réapprendre à marcher en raison de la gravité de ses brûlures. Nous estimons que le déversement n’aurait jamais eu lieu si l’employé du drive-in avait correctement fixé le couvercle sur la tasse de café», a écrit l’avocat de la septuagénaire dans un communiqué.