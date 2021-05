Vaud : «Brûler des chars et des messages, alors il n’y a plus de limites»

A Villars-le-Grand, des inconnus ont mis le feu à un char qui affichait des bâches «2x non aux initiatives phytos extrêmes» en votation le 13 juin. Prométerre se dit choquée et va porter plainte.

Un véhicule agricole avec des bâches «2x non aux initiatives phytos extrêmes» est parti en fumée.

«Quand on en est réduit à de tels actes, c’est que l’extrémisme l’emporte sur tout le reste. Il s’agit d’une injure non seulement à la démocratie, mais aussi aux familles paysannes.» Ce sont les premières lignes du communiqué de presse de Prométerre. L’ Association vaudoise de promotion des métiers de la terre a réagi après avoir appris qu’un char, qui affichait des bâches dans le cadre de la campagne «2x non aux initiatives phytos extrêmes» en votation le 13 juin, avait été brûlé à Villars-le-Grand, dans la Broye (VD), dans la nuit du 9 au 10 mai.