Mariés au premier regard: Bruno défend sa soeur

«Mariés au premier regard» : Bruno défend sa sœur attaquée par les internautes

Le candidat de «Mariés au premier regard» n’a guère apprécié que sa frangine, Carine, soit la cible de commentaires désagréables et il l’a fait savoir.

Après avoir été vivement critiquée sur Twitter, à cause de ses propos à la suite du mariage de Bruno et Alicia, Carine a pu compter sur le soutien de son frère. Lundi 16 mai 2022, Bruno a regardé l’épisode de «Mariés au premier regard» en compagnie de sa frangine et il a découvert en même temps que les téléspectateurs que Carine avait mis sa belle-sœur en garde, déclarant que son frère avait tendance à s’emballer et à redescendre très vite.