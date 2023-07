Bruno Houcarde est toujours célibataire et sans emploi

Après 252 participations consécutives dans l’émission «Les 12 coups de midi», sur TF1, Bruno Hourcade a remporté plus de 1 million d’euros, avant d’être éliminé le 5 octobre 2021 . Cette impressionnante série a fait de lui le plus grand champion de l’histoire du programme présenté par Jean-Luc Reichmann.

Pourtant, ça n’a pas vraiment changé sa vie. Celui qui avait été licencié en avril 2022 et qui se désolait de «ne pas avoir de mec» s’est confié sans détour dans « Le Parisien ». «Je suis toujours célibataire et sans emploi», déplore l’ancien chargé d’études pour la régie publicitaire de la chaîne Eurosport. Quant à ses nombreux gains, Bruno ne les a pas tous gardés pour lui. À commencer par ses neuf consoles de jeux vidéo. «J’en ai gardé une de chaque: une PlayStation 5, une Xbox et une Nintendo Switch, puis j’ai offert le reste», confie-t-il.

En ce qui concerne ses voitures, le Français de 33 ans a été obligé de les vendre au fur et à mesure. «Parce que ça bloquait le jardin de mes parents», dit-il. Son père et sa mère ont même publié des petites annonces pour revendre les cadeaux de leur fils. «Il y a des choses qui partent très vite, comme les aspirateurs et les sèche-cheveux Dyson, ou encore les téléviseurs et les téléphones», se souvient-il. Grâce à l’impressionnante somme qu’il a empochée, Bruno a acheté un premier appartement à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, d’où vient sa grand-mère, et continue d’investir dans l’immobilier.