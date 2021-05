Economie : Bruno Le Maire a présenté le plan de relance aux Français

Jeudi, le ministre de l’Économie a détaillé les secteurs qui pourront bénéficier de l’enveloppe de 100 milliards prévus par le gouvernement français.

Le plan France Relance de 100 milliards d’euros (quelque 109,55 milliards de francs) prévoit au total 10,5 milliards d’aides aux collectivités locales, selon une présentation du gouvernement jeudi. Ces aides comprennent 2,5 milliards de financement exceptionnel pour l’investissement, dont 2 milliards déjà attribués pour 9000 projets à l’initiative des collectivités locales et validés par les préfets, d’après Bercy.

Avances remboursables

Pour les transports en commun, ces compensations sont en majorité des avances remboursables avec des taux d’intérêt nul et dont la durée de remboursement est généralement comprise entre 6 et 10 ans.

«La priorité des prochaines semaines et des prochains mois», c’est de «déployer le plus vite possible le plan de relance pour que nos compatriotes en voient les résultats concrets dans les territoires, qu’ils voient qu’on commence à rénover tel bâtiment public, que telle piste cyclable va sortir de terre, que telle usine va pouvoir développer une nouvelle ligne de production», a détaillé le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, au cours d’une conférence de presse à Bercy.