France

Bruno Le Maire: «Nous avons un énorme trou d’air»

L’économie française va se contracter de 11% cette année, prévient le gouvernement français.

«Je n’ai jamais caché que le plus dur est devant nous» parce que «le choc de la crise a été extrêmement brutal», a affirmé le ministre de l’Économie Bruno Le Maire, en annonçant mardi cette nouvelle prévision sur la radio RTL. «Nous avons un énorme trou d’air» avec cette crise.

La semaine dernière, l’Insee avait indiqué que la chute du PIB serait largement supérieure au -8% anticipé par le gouvernement, car la reprise de l’activité depuis le début du déconfinement sera «au mieux progressive au second semestre».

Plus le même monde

L’économie française «s’efforce (…) de reprendre son souffle», mais elle «refait surface dans un monde qui n’est plus exactement le même qu’avant la crise sanitaire», avait jugé l’institut national de la statistique.

Si le déconfinement a débuté le 11 mai, et que le premier ministre a annoncé la semaine dernière une accélération avec notamment la levée de l’interdiction de se déplacer à plus de 100 kilomètres de son domicile, la reprise de l’activité est lente. Tous les commerces n’ont pas encore rouvert et le redémarrage de certaines entreprises est ralenti par des perturbations persistantes dans les chaînes de production.