Football : Bruno Martini, ancien gardien des Bleus, est décédé

Le club de Montpellier a annoncé mardi la mort de l’ancien gardien, victime d’un arrêt cardiaque la semaine dernière, à l’âge de 58 ans.

Après sa carrière de joueur, Bruno Martini a oeuvré au sein de l’équipe de France et du club de Montpellier.

L’ancien gardien de l’équipe de France de football Bruno Martini est mort à l’âge de 58 ans, a annoncé mardi le club de Montpellier, où il avait mis un terme à sa carrière de joueur en 1999. Martini (31 sélections entre 1987 et 1996) avait subi en début de semaine passée un arrêt cardio-respiratoire au centre d’entraînement de Montpellier avant d’être transporté au CHU de la ville dans un état grave.

Champion d’Europe M21 en 1988

L’ex-gardien des Bleus avait pris le relais en sélection de Joël Bats, demi-finaliste du Mondial-1986 et champion d’Europe en 1984, avant de passer la main à Fabien Barthez, préféré au Parisien Bernard Lama. Avant d’évoluer au plus haut niveau, Martini était devenu champion d’Europe Espoir (1988) au sein d’une génération prometteuse menée par Eric Cantona, Laurent Blanc, Vincent Guérin.

Bruno Martini, réputé pour sa sobriété et sa discrétion, s’est révélé à Auxerre, où il a été formé, avant de rejoindre à l’été 1995 Montpellier, où il a fini sa carrière quatre ans plus tard. A l’AJA, sous l’autorité de l’emblématique Guy Roux, il a disputé de multiples épopées en Coupe UEFA, disputant une demi-finale face à Dortmund (1993), et remportant la Coupe de France (1994) devant son futur club.