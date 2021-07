«Les 12 coups de midi» : Bruno se verrait bien sortir avec un fan

Célibataire, le champion du jeu «Les 12 coups de midi» a envie de trouver l’amour. L’appel est lancé!

Depuis le 20 janvier 2021, Bruno est le champion incontesté de l’émission «Les douze coups de midi», sur TF1. En l’espace de sept mois, grâce à son impressionnante culture générale, le Français de 30 ans a gagné une multitude de cadeaux et sa cagnotte s’élève à plus de 793’000 euros. De quoi donner le tournis au jeune homme ouvertement gay qui n’a pour le moment pas le temps d’avoir un copain. Néanmoins, Bruno souhaite rompre son célibat, quand il le pourra. «C’est très chronophage de faire cette émission. Je me repose, je révise un peu, je me tiens au courant de l’actualité. Je n’ai pas le temps de faire des rencontres. Mais je me dis que lorsque l’émission sera terminée, j’aurais peut-être plus l’esprit à ça», confie-t-il à «Télé Star».