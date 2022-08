Mineurs piégés au Mexique : «Brusque» hausse du niveau de l’eau dans la mine inondée

Le niveau de l’eau du puits No 2, qui s’était établi jusqu’à vendredi à 70 cm et pouvait permettre l’accès des secours, atteint maintenant 12,92 m, ont souligné les autorités dans un communiqué, ajoutant que «des ingénieurs évaluent la situation sur place et les raisons de cette hausse soudaine du niveau de l’eau».