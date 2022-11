Salve de missiles : Brutale hausse des tensions dans la péninsule coréenne

L’armée nord-coréenne a également procédé à plus d’une centaine de tirs d’artillerie dans la «zone tampon» maritime entre les deux pays, au moment où la Corée du Sud et les États-Unis effectuent dans la région d’importantes manœuvres aériennes dénoncées par Pyongyang.

Degré d’alerte inédit

Avant et après ce tir, la Corée du Nord a lancé au cours de la journée de mercredi un total de 22 autres projectiles, dont des missiles balistiques à courte portée et des missiles sol-air, selon l’armée sud-coréenne. Et en début d’après-midi, toujours selon Séoul, l’armée nord-coréenne a procédé à une centaine de tirs d’artillerie depuis la province de Kangwon, dans le sud-est du pays, vers l’intérieur de la «zone tampon» frontalière instaurée en 2018 dans l’espoir de réduire les tensions et les risques d’incident armé entre les deux pays.

Riposte sud-coréenne

Un des missiles lancés mercredi matin a terminé sa course en mer à seulement 57 kilomètres de la ville sud-coréenne de Sokcho, dans le nord-est de la Corée du Sud, a indiqué l’armée sud-coréenne qui a qualifié de «très rare et intolérable» cette salve inédite. Elle a annoncé dans la foulée avoir tiré, pour sa part, trois missiles air-sol près de la frontière maritime intercoréenne. Le président Yoon a convoqué une réunion du Conseil national de sécurité au sujet de cet incident, l’un des plus agressifs depuis plusieurs années, estiment des analystes. Le président sud-coréen a en outre ordonné des mesures «rapides et sévères afin que la Corée du Nord paie un prix fort pour ses provocations». La Corée du Sud a fermé plusieurs routes aériennes au-dessus de la mer du Japon, conseillant aux compagnies aériennes d’effectuer un détour pour «assurer la sécurité des passagers sur les routes en direction des États-Unis et du Japon».