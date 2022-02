Energies – Bruxelles accorde quand même un label vert au gaz et au nucléaire

Énergies : Bruxelles accorde quand même un label vert au gaz et au nucléaire

Ce mercredi, la Commission européenne a accordé un label de finance durable au gaz et au nucléaire. Il reconnaît sous certaines conditions leur contribution à la lutte contre le changement climatique.

La Commission européenne a annoncé, mercredi, la création d’un label vert controversé pour les centrales nucléaires et au gaz, reconnaissant, sous certaines conditions, leur contribution à la lutte contre le changement climatique. Le projet, qui divise les 27 États membres de l’Union européenne, a déjà provoqué la colère de nombreuses ONG environnementales et suscité les doutes du monde de la finance.

Réduire les coûts

La France, qui veut relancer sa filière nucléaire – source d’électricité décarbonée – et des pays d’Europe centrale, comme la Pologne ou la République tchèque, qui doivent remplacer leurs très polluantes centrales à charbon, ont soutenu l’initiative. Faire partie de cette classification permet une réduction des coûts de financement, un point crucial pour les projets concernés et pour les États voulant les soutenir.

Mais les écologistes dénoncent l’inclusion des centrales à gaz, émettrices de CO2, et du nucléaire, en raison de ses déchets radioactifs et du risque d’accident. Mené par l’Allemagne, un petit groupe de pays, dont l’Autriche et le Luxembourg, a bataillé pour exclure l’atome. Berlin, qui opère toujours des centrales à charbon, mise sur l’essor des éoliennes et du solaire, ainsi que sur de nouvelles centrales au gaz pour assurer son approvisionnement, en dépit des critiques sur sa dépendance à la Russie. L’Autriche, le Danemark, les Pays-Bas et la Suède ont contesté le label vert pour le gaz dans une lettre commune.