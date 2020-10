Brexit : Bruxelles attend avec impatience la réponse de Boris Johnson

Les Européens sont agacés par l’attitude du Premier ministre britannique, qui laisse planer la menace de quitter les discussions post-Brexit.

Dans des conclusions adoptées jeudi soir, les Vingt-Sept «constatent avec inquiétude que les progrès réalisés sur les questions clés qui intéressent l’Union ne sont toujours pas suffisants pour qu’un accord soit conclu». Et ils réclament que Londres fasse «le nécessaire pour rendre un accord possible».

Angela Merkel a appelé jeudi soir à Bruxelles à des compromis de part et d’autre pour débloquer la situation. Face à la menace d’un «no deal», la chancelière allemande, dont le pays occupe la présidence tournante de l’UE, a déclaré: «Nous avons demandé au Royaume-Uni de rester ouvert aux compromis (…). Bien entendu, cela signifie également que nous devons accepter des compromis», alors même que «chaque camp a ses lignes rouges».

Par la voix de son négociateur, David Frost, le Royaume-Uni s’est dit «déçu» par ces demandes et même «surpris que l’EU ne s’engage plus à travailler de manière intensive», dans les conclusions formelles du sommet. Le négociateur de l’UE, Michel Barnier a ensuite annoncé en conférence de presse qu’il souhaitait continuer à négocier la semaine prochaine à Londres, puis la suivante à Bruxelles, et ce de manière «intensive».