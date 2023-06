Rébellion de Wagner: L'UE craint les conséquences d'un Poutine affaibli

Pour Josep Borrell, chef de la diplomatie européenne, Vladimir Poutine a été «affaibli» par la rébellion du groupe Wagner, ce qui fait de lui «un plus grand danger». «Il faut que nous soyons très attentifs aux conséquences.»

Les dirigeants européens se sont inquiétés, jeudi, des risques induits par un Vladimir Poutine affaibli, après la rébellion qui a déstabilisé le pouvoir russe, et ont réitéré leur soutien à long terme à l’Ukraine. Le président russe a été «affaibli» par la rébellion du groupe Wagner, ce qui fait de lui «un plus grand danger», a affirmé le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, à son arrivée à Bruxelles. «Il faut que nous soyons très attentifs aux conséquences.»

Cette mutinerie a montré de «profondes fissures» dans le système mis en place par Poutine, et «elle aura des conséquences pour nous», a également averti la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

«Il est important que nous doublions le soutien à l’Ukraine»

L’Ukraine était, jeudi, au cœur des discussions des dirigeants européens, avec une intervention prévue du président Volodymyr Zelensky en visioconférence. L’UE a martelé son engagement sur la durée au côté de Kiev. «Il est important que nous doublions le soutien à l’Ukraine, pour la capacité militaire et l’aide financière», a plaidé Ursula von der Leyen.

Le sommet des chefs d’État et de gouvernement européens est «l’occasion de nous mettre d’accord sur la manière dont nous allons continuer à organiser ensemble notre soutien à l’Ukraine», a souligné le chancelier allemand, Olaf Scholz. «Nous devons nous préparer à ce que cela dure longtemps.»

L’OTAN travaille «activement»

Le secrétaire général de l’OTAN, le Norvégien Jens Stoltenberg, invité du sommet, a également plaidé pour une aide durable à l’Ukraine, qui ambitionne d’adhérer à l’alliance atlantique et à l’UE. «Il faut continuer à soutenir l’Ukraine, pour qu’elle reste un pays souverain et indépendant, sinon les débats sur l’adhésion n’auront plus lieu d’être», a-t-il averti.