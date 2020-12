Environnement : Bruxelles demande à la France de mieux protéger l’ours brun

Trois ours ont été tués par la main de l’homme dans les Pyrénées cette année. Bruxelles demande à Paris de suivre les «recommandations de réintroduction du plantigrade.

Plan d’action à mettre en oeuvre

La Commission européenne demande «le suivi des recommandations de réintroduction menées par l’expertise scientifique du Muséum national d’histoire naturelle et la mise en oeuvre du plan d’actions ours brun 2018-2028».

Ce plan prévoit de remplacer tout plantigrade mort à cause des activités humaines. Il a conduit à la réintroduction en 2018 de deux femelles venues de Slovénie et prévoyait plus largement «le lâcher de nouveaux individus» pour que la population soit viable et pour assurer une connection entre les deux noyaux de population aujourd’hui existants.