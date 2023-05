Migrants refoulés: Bruxelles demande une enquête à Athènes

La commissaire européenne aux Affaires intérieures, Ylva Johansson, a indiqué, lundi, avoir demandé aux autorités grecques une «enquête complète et indépendante» après la publication d’une vidéo, par le «New York Times», montrant des refoulements de migrants sur l’île de Lesbos, en mer Égée. «Il y a un an, j’ai rencontré le gouvernement grec pour discuter de la gestion des frontières, et j’ai clairement indiqué qu’il n’y avait pas de place pour les expulsions illégales», a rappelé la commissaire suédoise.