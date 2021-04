Vaccins : Bruxelles envisage une action en justice contre AstraZeneca

Les livraisons de vaccins anti-Covid du laboratoire suédo-britannique sont largement inférieures aux chiffres prévus initialement.

La Commission a déjà activé le 19 mars dernier une procédure contractuelle de règlement des différends pour résoudre le conflit avec AstraZeneca. Le laboratoire n’a livré au premier trimestre que 30 millions de doses à l’UE sur les 120 millions promises contractuellement. Au deuxième trimestre, ils ne comptent en livrer que 70 millions sur les 180 millions initialement prévues. Les retards de livraison du vaccin d’AstraZeneca ont engendré des frictions entre l’UE et le Royaume-Uni, en plus de celles entre la Commission et le laboratoire.