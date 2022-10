Rachat de Twitter: Bruxelles exhorte Elon Musk à suivre les règles de l’UE

Le règlement sur les services numériques a été publié jeudi au «Journal officiel» de l’UE, et s’appliquera à partir de début 2024. Il imposera le retrait rapide de tout contenu illicite (selon les lois nationales et européennes) dès qu’une plateforme en aura connaissance. Il contraindra les réseaux sociaux à suspendre les utilisateurs violant «fréquemment» la loi. Il impose aux «très grandes plateformes», celles comptant «plus de 45 millions d’utilisateurs actifs» dans l’UE, d’évaluer elles-mêmes les risques liés à l’utilisation de leurs services et de mettre en place les moyens appropriés pour retirer des contenus problématiques. Elles se verront imposer une transparence accrue sur leurs algorithmes et seront auditées une fois par an par des organismes indépendants.