Cuba : Bruxelles exige la libération des manifestants arrêtés «arbitrairement»

À Cuba, après les manifestations des 11 et 12 juillet réclamant davantage de liberté, des centaines de personnes ont été arrêtées. L’UE demande leur libération.

Accusés de propager l’épidémie

Les 11 et 12 juillet, des milliers de Cubains sont descendus dans les rues aux cris de «Liberté», «À bas la dictature» et «Nous avons faim», lors des plus grandes manifestations depuis la révolution qui a porté Fidel Castro au pouvoir, en 1959. Des centaines de personnes ont été arrêtées et beaucoup sont accusées d’outrage, de désordre public, de vandalisme et de propagation de l’épidémie de coronavirus pour avoir défilé sans masque.