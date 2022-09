Italie : «Bruxelles fait tout pour jeter la Hongrie dans les bras de Poutine»

La cheffe de l’extrême droite italienne, Giorgia Meloni, estime que l’UE devrait «rapprocher les nations européennes, au lieu de les éloigner», et avoir des liens plus étroits avec Viktor Orban.

Pour Giorgia Meloni, «les vrais anti-Européens sont ceux qui, alors que nous sommes attaqués et que l’Union européenne devrait être plus forte que jamais, disent qu’il faut une Europe de première division et une autre de seconde division».

La dirigeante d’extrême droite, Giorgia Meloni, donnée favorite aux législatives du 25 septembre en Italie, a critiqué la proposition de Bruxelles de suspendre des financements à la Hongrie, en raison de risques liés à la corruption. «Les vrais anti-Européens sont ceux qui, alors que nous sommes attaqués et que l’Union européenne devrait être plus forte que jamais, disent qu’il faut une Europe de première division et une autre de seconde division, et qui font tout pour jeter la Hongrie dans les bras de Poutine», a-t-elle déclaré dans un entretien au journal ultra-conservateur «Il Giornale» publié lundi.