Primauté du droit : Bruxelles lance une procédure contre la Pologne

Mercredi, la Commission européenne a décidé de réagir face aux dernières décisions de justice de la Pologne, qui refusait la primauté du droit européen.

«Nous considérons que cette jurisprudence (NDLR: du tribunal constitutionnel polonais) a violé les principes généraux d’autonomie, de primauté, d’efficacité et d’application uniforme du droit de l’Union, et les arrêts contraignants de la Cour de justice de l’UE», a déclaré le commissaire européen à l’Économie, Paolo Gentiloni. «Nous considérons également que le tribunal constitutionnel ne répond plus aux exigences d’un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, comme l’exige le traité» européen, a-t-il ajouté lors d’un point de presse.