liberté de la presse : Bruxelles menace de punir Twitter

La vice-présidente de la Commission européenne chargée des langues et de la transparence, Vera Jourova, réagit lors d’une conférence de presse avec le commissaire européen chargé du marché intérieur, Thierry Breton, sur la loi sur la liberté des médias, au siège de l’UE à Bruxelles, le 15 septembre 2022.

La vice-présidente de la Commission européenne, Vera Jourova, a jugé vendredi «inquiétante» la suspension par Twitter de comptes de journalistes et averti le patron du réseau social, Elon Musk, qu’il y aurait «bientôt» des «sanctions» applicables dans le cadre de la législation européenne. «Les nouvelles concernant la suspension arbitraire de journalistes sur Twitter sont inquiétantes», a tweeté la responsable, rappelant que la loi sur les services numériques - qui devrait s’appliquer aux géants de la tech à l’été prochain - «exige le respect de la liberté des médias et des droits fondamentaux». «Elon Musk devrait en être conscient. Il y a des lignes rouges. Et des sanctions, bientôt», a-t-elle dit.