Incendie dans un camp à Lesbos : Bruxelles met en sécurité 400 mineurs

Une opération de sauvetage d’envergure est en cours pour maîtriser l’incendie qui ravage le camp de réfugiés de Moria, à Lesbos en Grèce. La Commission européenne a annoncé le transfert immédiat de 400 enfants et adolescents.

D’après le site d’informations locales Lesvospost, plus de 3000 tentes, des milliers de conteneurs, des bureaux de l’administration et une clinique au sein du camp ont été brûlés.(9 septembre 2020)

«Depuis plusieurs heures, des grands feux entourent le centre de réception. Les foyers se multiplient [...] et avec la force du vent (7-8 beauforts), le feu s’étend rapidement», commente sur sa page Facebook l’association des habitants de Moria et des autres villages environnants. (9 septembre 2020)

La Commission européenne a annoncé mercredi qu’elle prenait en charge le transfert immédiat vers la Grèce continentale de 400 enfants et adolescents se trouvant dans le camp de réfugiés de Moria, sur l’île de Lesbos, en proie à un énorme incendie.

«Mettre en sécurité et à l’abri toutes les personnes se trouvant à Moria est une priorité», a tweeté la commissaire chargée des Affaires intérieures Ylva Johansson, précisant être en contact avec les autorités grecques.

Une opération de sauvetage d’envergure était en cours mercredi dans ce plus grand camp de réfugiés de Grèce, qui abrite plus de 12’000 migrants, ravagé par un énorme incendie.

«Nouveau Pacte sur la migration et l’asile»

«J’ai déjà donné mon accord pour financer le transfert immédiat et l’hébergement vers le continent des 400 enfants non accompagnés et adolescents se trouvant encore» sur place, a ajouté Mme Johansson.