Guerre en Ukraine : Bruxelles prépare des achats en commun de gaz

L’UE devrait valider cette semaine un plan pour la sécurité énergétique de ses membres et réduire sa dépendance aux hydrocarbures russes.

Réunion dès jeudi

Réunis en sommet jeudi et vendredi, les dirigeants des Vingt-Sept devraient s’engager à «travailler de concert à des achats communs de gaz et d’hydrogène», selon un projet de conclusions. En pratique, la Commission se dit «prête à créer un groupe de travail sur des achats communs au niveau de l’UE. En regroupant les demandes, il faciliterait les contacts avec les fournisseurs internationaux» avant l’hiver prochain et contribuerait à obtenir «des prix avantageux» grâce au poids économique de l’Union. Pilotée par un «comité directeur» comprenant des représentants des États, «une équipe de négociation dirigée par la Commission s’entretiendrait avec les fournisseurs et préparerait le terrain pour de futurs partenariats énergétiques au-delà du gaz», a ajouté l’exécutif européen. Bruxelles discute déjà avec les principaux pays producteurs de gaz (Norvège, États-Unis, Qatar, Algérie), et la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a rencontré, lundi, les patrons de grands groupes énergétiques européens (E.ON, Shell, Vattenfall, Eni, TotalEnergies…) pour étudier de futures coopérations.