législation : Bruxelles renforce la lutte contre la pédopornographie en ligne

La Commission européenne envisage de contraindre les fournisseurs de services de détecter, signaler et retirer les images illicites.

En 2021, 85 millions de vidéos et photos à caractère sexuel mettant en scène des mineurs ont été signalées, selon l’observatoire britannique Internet Watch Foundation.

La Commission européenne a présenté mercredi un projet de règlement imposant des obligations aux fournisseurs de services en ligne pour détecter, signaler et retirer les images pédopornographiques, s’inquiétant de leur diffusion en hausse.

Agence ad hoc

Bruxelles propose aussi la mise en place d’un centre européen de lutte contre les abus sexuels commis sur des enfants, une agence indépendante qui sera basée à La Haye et partagera des ressources avec Europol. Elle sera notamment chargée de recueillir les signalements des plateformes. «Notre société échoue aujourd’hui à protéger les enfants», a déclaré la commissaire européenne aux Affaires intérieures, Ylva Johansson.

Contenu en hausse

La pandémie de Covid-19 avec ses confinements a aggravé le problème, avec une hausse de 64% des signalements entre 2020 et 2021, selon l’observatoire britannique Internet Watch Foundation (IWF). Elle a souligné qu’en 2021, 85 millions de vidéos et photos à caractère sexuel mettant en scène des mineurs avaient été signalées, selon des données du Centre américain pour les enfants disparus et exploités, NCMEC. «Et c’est juste la partie émergée de l’iceberg», a déclaré la responsable suédoise.