Bruxelles : Un nouveau musée 100% dédié à la culture de la bière belge 

Inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco et fierté nationale, la bière belge a désormais son musée dédié en plein centre de Bruxelles, avec espace de dégustation, et l’objectif de devenir une étape incontournable pour les touristes. Le «Belgian Beer World» ouvre samedi, à l’intérieur des hauts murs datant du XIXe siècle de l’ancienne bourse rénovée. L’ambition de ses promoteurs est en réalité double.

Ils comptent faire du lieu un pôle majeur d’attraction touristique dans la capitale belge, à deux pas de la Grand-Place et du Manneken Pis. «C’est aussi une manière de soutenir un gros secteur économique», a admis le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close, en présentant le lieu à la presse.

Rayonnement international

La Belgique, pays de 11,5 millions d’habitants, revendique la présence sur son sol de 430 brasseries, générant près de 6900 emplois directs et 50’000 indirects. Le secteur pèse 1% de la richesse nationale, avec un rayonnement international puisque 70% de la production est exportée, selon la Fédération des brasseurs belges.

Ludique et interactif

Avant cette étape, l’exposition offre un large panorama sur l’histoire du breuvage né au Moyen-âge, en rappelant ses ingrédients de base (eau, malt, levures, houblon) et les multiples techniques de brassage. Le tout est conçu dans un esprit ludique et interactif, à grand renfort d’écrans tactiles et autres «expériences sensorielles». Comme celle de l’immersion dans ce qui se veut la reproduction d’une cuve de fermentation, où des bulles surgissent des parois pour évoquer la gazéification.