Coronavirus : Bruxelles veut qu’AstraZeneca livre d’ici juin des doses non fournies au premier trimestre

L’UE traîne AstraZeneca en justice pour que le fabricant de vaccin anti-Covid livre les 120 millions de doses promises au premier trimestre. Bruxelles n’en a reçu que le quart…

Retard pour le deuxième trimestre aussi

Violation de contrat?

«Nous demandons que le tribunal demande à la société d’effectuer les livraisons, et que dans le cas où elle ne respectera pas cette obligation, on puisse demander le paiement de pénalités financières», a indiqué un porte-parole de l’exécutif européen. Une deuxième procédure, plus longue, a été engagée sur le fond, afin que la justice détermine «s’il y a eu ou non violation du contrat de préachat des vaccins», a-t-il ajouté.