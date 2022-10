La série Malcolm pourrait renaître

Télévision : Bryan Cranston serait en train d’écrire la suite de «Malcolm»

Le comédien américain, aujourd’hui âgé de 36 ans, a dit à Fox News qu’il apprécierait qu’un reboot de la série dont il ne garde pas beaucoup de souvenirs voie le jour: «J’adorerais revisiter «Malcolm» aujourd’hui avec le casting original.» Selon lui, il a eu un déclic lorsqu’il a regardé les sept saisons du programme avec son épouse, chose qu’il n’avait jamais faite avant. «Je les ai regardées avec un œil de fan et je me suis dit qu’aujourd’hui j’aimerais beaucoup savoir ce qu’est devenue cette famille.» Visiblement, il n’est pas le seul à partager cette idée. Frankie Muniz a en effet lâché une petite bombe en affirmant que Bryan Cranston, qui jouait Hal, le père de famille, était également «partant» et avait même ébauché un début de scénario: «Je sais que Bryan est à fond. Il est plus ou moins en train d’écrire un script pour que tout se mette en place. On verra bien.» Si la chose devait se concrétiser, Muniz a encore martelé qu’il en serait à «100%».