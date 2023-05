Quadruple meurtre dans l’Idaho: Bryan Kohberger croule sous les lettres d’amour

La gravité des faits qui sont reprochés au jeune homme ne semble pas effrayer certaines représentantes de la gent féminine. Un employé de la prison où vit Bryan Kohberger a en effet confié au «Messenger» que le détenu avait déjà reçu plus d’une vingtaine de lettres d’amour. «Il en reçoit deux fois par semaine… Elles sont habituellement écrites à la main avec des cœurs et des étoiles… Des enveloppes colorées. Tout le monde à la prison trouve ça bizarre», témoigne cet employé, qui tient à garder l’anonymat. «C’est flippant», ajoute-t-il.

Hybristophilie

On ignore ce que contiennent précisément ces lettres mais, selon une source citée par le média américain, leurs autrices y professent leur amour pour Bryan Kohberger et le disent innocent. Parmi elles, une certaine Brittney Hislope. Cette mère célibataire de 35 ans dit avoir envoyé plusieurs lettres enflammées au suspect, ainsi que des photos sexy. Sur Facebook, elle a publié de très nombreux posts dans lesquels elle s’étendait en long, en large et en travers sur son amour pour le jeune homme, qu’elle disait considérer comme sa «flamme jumelle» et son «homologue masculin divin».