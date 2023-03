Quadruple meurtre dans l’Idaho: Bryan Kohberger pourrait faire face à un peloton d’exécution

Getty Images via AFP

Depuis son arrestation fin décembre 2022, Bryan Kohberger attend son procès dans la prison du comté de Latah, à Moscow (Idaho). L’ancien étudiant de 28 ans a été placé à l’isolement, pour éviter que d’autres détenus ne cherchent à lui faire payer les crimes sordides dont il est accusé. Une audience préliminaire doit se tenir en juin et le suspect n’a pas encore indiqué s’il plaidait coupable ou non coupable des quatre chefs d’accusation de meurtre au premier degré et du chef d’accusation de cambriolage.