États-Unis : BTS dans l’histoire des American Music Awards

Les Sud-coréens sont les premiers chanteurs asiatiques à être nommés dans la catégorie Artiste de l’année lors de la remise de prix américaine.

BTS forge encore un peu plus sa légende, après avoir inscrit 23 records dans le Guinness Book. L’iconique groupe de k-pop a été nommé jeudi 28 octobre 2021 dans trois catégories des American Music Awards, une des cérémonies les plus importantes de l’industrie musicale américaine. Si le boys band fait parler, ce n’est pas à cause du nombre de nominations, mais parce qu’il est le premier artiste asiatique à être en lice pour le prix d’Artiste de l’année. Il est aussi en course pour remporter le prix du Meilleur groupe et celui du Meilleur titre pop pour «Butter». Le combo est sélectionné à la cérémonie, qui aura lieu le 22 novembre 2021 à Los Angeles, pour la quatrième année d’affilée.