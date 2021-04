États-Unis : BTS dynamite le record de PSY

Avec «Dynamite», le boys band figure dans le Hot 100 depuis 32 semaines. Un record pour un artiste ou groupe coréen au pays de l’Oncle Sam.

C’est fait! PSY n’est plus l’artiste coréen qui est resté le plus longtemps avec un titre dans le Billboard Hot 100. Son tube «Gangnam Style» a figuré durant 31 semaines consécutives dans le classement qui regroupe les ventes de singles, diffusions en radio et vues sur YouTube aux États-Unis. «Dynamite» de BTS, qui pointe à la 26e place du dernier Top en date des 100 chansons les plus populaires, y figure depuis 32 semaines.