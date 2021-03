Polémique : BTS insulté et comparé au Covid

Le groupe coréen a été la cible de violentes critiques de la part d’un animateur radio allemand. Tollé sur la Toile.

Si BTS cartonne dans le monde entier, il a aussi ses détracteurs. Parmi eux, l’animateur radio allemand Matthias Matuschik qui a violemment taclé le groupe de K-pop dans son émission sur Bayern 3, vendredi 26 février 2021. Il a ainsi comparé le boys band à un «virus de merde comme le Covid-19» pour lequel on espère «trouver un vaccin rapidement». Et l’homme d’enfoncer le clou: «Ce n’est pas contre la Corée du Sud. On ne pourra pas dire que je suis xénophobe, c’est juste à cause de ce groupe. J’ai une voiture qui vient de là-bas, c’est la plus belle des voitures. La Corée du Sud est super… sauf pour BTS.» Comme si cela ne suffisait pas, il a trouvé «scandaleux» que BTS ait repris le tube de ColdPlay, «Fix you», dans une récente émission sur MTV, qualifiant cela de «blasphème». «Pour ça, BTS, vous devriez partir en vacances en Corée du Nord pour les 20 prochaines années», a-t-il balancé.