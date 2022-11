Série sur le groupe de K-pop BTS à voir sur Disney +

K-pop : BTS sera à l’honneur sur Disney + en 2023

V, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin et J-Hope (de g. à dr.) forment BTS depuis 2013.

Lors de l’événement Disney Content Showcase, à Singapour, le 30 novembre 2022, la firme de Mickey a annoncé que la série documentaire «BTS Monuments: Beyond The Star» serait diffusée en 2023 sur la plateforme Disney+.

La BTS Army, fanclub du groupe de K-pop, peut se réjouir. Le programme reviendra sur «l’incroyable voyage des icônes de la pop du XXIe siècle», depuis leur formation en 2013 jusqu’à aujourd’hui et même demain. Jin, qui débutera son service militaire sous peu , Suga, J-Hope, qui est devenu le premier Sud-Coréen à se produire en solo en tête d’affiche d’un grand festival musical américain , RM, Jimin, V et Jungkook évoqueront en effet la suite de leur carrière. La série proposera, sous la forme d’un spin-off ou d’un épisode spécial, un volet à J-Hope.

«Dans «BTS Monuments: Beyond The Star», vous découvrirez des histoires dont on n’a jamais parlé, d’autres facettes de nos personnalités», se sont réjouis les membres de la formation actuellement en pause.