AMAs : BTS triomphe aux American Music Awards

Le groupe de K-pop a raflé tous les prix des catégories où il était nommé lors de la prestigieuse cérémonie, à Los Angeles.

Nommé dans trois catégories: Artiste de l’année, Meilleur groupe et Meilleur titre pop pour «Butter», le septuor a raflé tous les prix, durant la soirée animée par Cardi B. Les chanteurs, qui ont interprété sur scène «You Are My Universe», avec Coldplay, étaient pourtant en compétition avec des stars renommées telles que Taylor Swift, The Weeknd, Ariana Grande ou encore Drake. Les membres de BTS n’ont pas caché leur émotion face à leurs victoires décernées par le public. Ils ont été particulièrement touchés par l’Award d’Artiste de l’année. «Il y a quatre ans, nous avons pu nous produire pour la première fois sur cette scène. Nous étions enthousiastes et nerveux à la fois. Cela a été une expérience incroyable, mais aucun d’entre nous n’aurait imaginé remporté ce prix», a déclaré RM, 27 ans, sous les cris et les applaudissement des spectateurs dans la salle. Il a ajouté que, malgré leur succès fulgurant, lui et ses collègues «ne prenaient rien pour acquis» et que tout ce qu’ils vivent relève d’un miracle à leur yeux. Notons que la formation avait déjà remporté quatre prix au MTV Europe Music Awards 2021, en novembre.