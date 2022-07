Wimbledon : Bublik a tenté six services à la cuillère en un match

Battu par Frances Tiafoe en seizième de finale du tournoi de Wimbledon, le fantasque joueur kazakh a une nouvelle fois amusé la galerie. Avec plus ou moins de réussite.

Alexander Bublik est, avec l’Australien Nick Kyrgios, le spécialiste des services à la cuillère sur le circuit ATP. Usant et abusant de cette technique, le nonchalant joueur kazakh (ATP 38) fait régulièrement le show sur les courts avec ses coups imprévisibles. Dernier exemple en date: son seizième de finale à Wimbledon, contre l’Américain Frances Tiafoe (28e joueur mondial).

Pas vraiment discret, Bublik a tenté pas moins de six fois de déstabiliser son adversaire avec un service à la cuillère. Au final, il a connu plus de misère que de réussite, avec seulement un point gagné sur ses six tentatives. Pour ne rien arranger, le Kazakh s’est incliné en quatre sets (3-6 7-6 7-6 6-4) contre Tiafoe, qui affrontera le Belge David Goffin en huitième de finale.