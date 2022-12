Espace Schengen : Bucarest rappelle son ambassadeur à Vienne après le veto autrichien

Le ministre autrichien de l’Intérieur avait annoncé, jeudi, que son pays s’opposait, pour des questions de migrations, à l’entrée de la Roumanie et de la Bulgarie dans l’espace Schengen. Bucarest réagit.

Le Premier ministre roumain, Nicolae Ciuca, avait fait part de sa «profonde déception» jeudi, quelques heures après le veto de Vienne. Dans la soirée, «son» Ministère des affaires étrangères avait convoqué l’ambassadeur d’Autriche à Bucarest pour «protester contre une attitude non justifiée et inamicale».

La Roumanie a annoncé, vendredi, le rappel de son ambassadeur en Autriche, au lendemain du veto posé par Vienne à son entrée dans l’espace Schengen, sur fond d’appels au boycott du pays alpin. Le diplomate «Emil Hurezeanu a été rappelé à Bucarest pour consultations», a indiqué le Ministère des affaires étrangères. «Cette décision est un geste politique, qui souligne le ferme désaccord de la Roumanie avec la conduite de l’Autriche et signale notre intention de diminuer le niveau actuel de relations avec ce pays.»

