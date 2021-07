Genève - Bûche après une opération antipigeons laborieuse

Se débarrasser des pigeons qui envahissent et détériorent les espaces privés n’est pas de tout repos. C’est l’expérience vécue par une entreprise de la place, pincée pour avoir agi sans avoir demandé ni obtenu les autorisations requises. Il y a près de trois mois, dans le quartier de Plainpalais, le propriétaire d’un immeuble dont la cour est infestée par les oiseaux décide «d’améliorer la qualité de vie pour les riverains en assainissant les aménagements» du patio. «La cour est infecte à cause du guano des pigeons», confirme une locataire.

Pigeons agonisant

Un filet est donc posé au-dessus de l’espace afin de barrer l’accès aux indésirables. Ce faisant, 27 colombidés restent piégés dans la cour, indique la régie à l’origine de l’opération. L’entreprise mandatée pour mener les opérations pose des cages à sens unique sur le sol. Attirés par la nourriture déposée à l’intérieur, les pigeons viennent y manger et ne parviennent plus à en sortir. «Au début, quelqu’un passait déposer de la nourriture et évacuer les pigeons à l’extérieur, puis, plus rien, raconte une voisine. Les oiseaux sont restés plus d’une semaine piégés à agoniser sous la canicule, puis les orages, avant que l’entreprise ne reprenne ses passages.»