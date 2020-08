Horlogerie

Bucherer veut supprimer 370 emplois dont 220 en Suisse

Le plus grand détaillant horloger au niveau mondial est touché de plein fouet par l’effondrement presque total du tourisme international.

Pas d’amélioration avant 2023

«Rien qu’à Lucerne, les recettes ont chuté de plus de 90% depuis le début de la crise du coronavirus en février et ont à peine repris depuis la réouverture des boutiques en mai», met en exergue le détaillant dont les boutiques vendent les marques horlogères les plus prestigieuses telles que Rolex, Audemars Piguet et Patek Philippe.