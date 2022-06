Neuchâtel: Bûcheron décédé: jeune, il décapsulait les bières à la tronçonneuse sur scène

Adrian Gaille, ancienne figure de la scène alternative romande et bûcheron au grand cœur.

Un père de famille de 44 ans est décédé d’un accident de travail, dans la forêt de Chaumont (NE), la semaine dernière. Le bûcheron était une figure connue de la scène alternative neuchâteloise. Adrian Gaille s’était signalé dès les années 1990 comme bassiste du groupe punk Zeppo, composé d’ados de Cortaillod (NE). Ils avaient alors apporté un vent de fraîcheur sur la scène punk francophone et même au-delà. De squats en festivals en passant par les hauts lieux de la scène alternative helvétique, Zeppo s’était rapidement forgé une solide réputation.

Plus tard, Adrian Gaille avait rejoint Muchos Burrito, un groupe de rock’n’roll. «C’était une bête de scène. Lors d’un festival au Centre d’art neuchâtelois, il avait notamment marqué les esprits en décapsulant des bières à la tronçonneuse. Il semblerait que cette prouesse n’est pas spécialement difficile à accomplir pour les initiés, mais les gens étaient émerveillés et on a longtemps entendu parler de cette performance dans les soirées neuchâteloises», se souvient Matthieu Vouga, administrateur de la Case-à-Chocs.