Bûches de Noël et macarons pour inciter au don du sang à Genève

Genève : Bûches de Noël et macarons pour inciter au don

L’hôpital cantonal et le Centre de transfusion sanguine sortent le grand jeu pour attirer les donneurs de sang et de plaquettes. En raison des vacances et des maladies virales, la fin d’année est une période critique.

Objectif: «1000 poches pour les fêtes». C’est le défi lancé par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et le Centre de transfusion sanguine jusqu’au 8 janvier. Avec les départs en vacances et les maladies virales, la fin d’année est une période critique. Les dons se font plus rares et les réserves de sang diminuent. Pour que tout fonctionne bien, 50 poches de globules rouges et de plaquettes par semaine sont nécessaires. La demande pour ces dernières est d’ailleurs en augmentation de 17%, relate Léman Bleu.