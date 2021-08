Bûches numériques sur le parebrise des voitures mal garées en ville de Genève

Ville de Genève : Bûches numériques sur le parebrise des autos mal garées

Depuis le début de l’été, les amendes d’ordre affichent un QR code. Les contrevenants peuvent notamment s’acquitter de leur dû immédiatement, via leur smartphone.

Des amendes d’ordre d’un nouveau type sont apparues en ville de Genève, depuis fin juin. Ville de Genève

Terminé le bulletin de versement classique, pour les bûches en cas de stationnement fautif et autres infractions à la circulation. Depuis fin juin, en ville de Genève, la police municipale a modernisé son système de verbalisation. Désormais, un QR code apparaît sur les amendes. Les contrevenants peuvent ainsi scanner la douloureuse, pour connaître le détail de l’infraction, le matricule de l’agent, et régler immédiatement leur dû via Twint, par carte de crédit ou postcard, indique «GHI».

Bulletin de paiement toujours disponible

Un accès via l’adresse https://amendes.geneve.ch est à disposition pour celles et ceux qui ne seraient pas à l’aise avec le scannage d’un QR code. Il est aussi possible d'obtenir à cette même adresse un bulletin de paiement; ou d’en demander un à la police municipale, soit en téléphonant à n’importe quel poste ou en s’y rendant personnellement. La Ville prévient cependant qu’il est «inutile de se rendre au guichet de la poste avec l’amende électronique pour la payer: elle sera refusée».

Déjà en place ailleurs en Suisse romande

Ce nouveau dispositif, déjà en service dans plusieurs villes romandes comme Sion (VS) ou encore la Chaux-de-Fonds (NE), permet aussi aux policiers municipaux «de gagner du temps et d’économiser du papier», relève le Département de la sécurité. Ce dernier informe par ailleurs que «le système pourrait se généraliser et par exemple être utilisé par la Fondation des parkings».