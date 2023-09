Buchs (SG): Un conducteur décède en percutant un arbre

Pour des raisons encore inconnues, le conducteur a dépassé le bord droit de la chaussée lors d’un long virage à gauche et a violemment percuté un arbre. La voiture s’est immobilisée à environ cinq mètres en dessous du niveau de la route. Une enquête a été ouverte pour déterminer la cause et l’heure exacte de l’accident.